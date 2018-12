Sécurité routière : comment rentrer chez soi après le réveillon ?

Chaque année, la nuit de la Saint-Sylvestre est un enjeu de sécurité routière. Nous ne sommes que 44 % à avoir pris des dispositions pour rentrer à la maison. Il est pourtant simple de trouver des alternatives quand on a trop bu. Nous pouvons désigner un capitaine de soirée sobre ou dormir sur place. Les transports en commun sont aussi envisageables pour limiter les déplacements en voiture.



