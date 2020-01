Nouvelle liste noire des paradis fiscaux édictée par la France : que risquent les territoires et Etats incriminés ?

La nouvelle liste française de paradis fiscaux, "plus dure que celle de l'Union européenne", vient d'être officialisée par arrêté ce mardi, sensiblement remaniée depuis la dernière mise à jour de 2016.

A l'exception du Panama pour qui la coopération fiscale "n'a pas suffisamment progressé", six Etats et territoires qui y figuraient (soit Brunei, Nauru, Niue, le Panama, les îles Marshall, le Guatemala et le Botswanails) ont été retirés de la liste après avoir ratifié une convention d'assistance administrative en matière fiscale. Mais quatre nouveaux pays y ont été ajoutés : Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles. Leur point commun : ils ne sont "pas assez coopératifs en matière de transparence financière", avait déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin au "Journal du Dimanche".

Depuis ce mardi, la liste noire comprend au final treize Etats ou territoires : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu. Subsiste une question : quels sont les conséquences pour ces territoires ?