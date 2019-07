Noyades : cinquante huit morts en juillet

En cette période de canicule, les services d'urgence font également face à une augmentation du nombre de noyades. Sur le mois de juillet 2019, on en compte déjà 108, dont 58 ont été mortels. Un bilan nettement plus dramatique que l'année 2018. Comment faire pour éviter les drames ? Quelles sont les consignes à respecter ?



