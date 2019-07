Observatoire, sanctions pécuniaires et modération sous 24 heures : que contient la proposition de loi contre la cyberhaine, adoptée par les députés ?

Via l'article 1er, cette proposition de loi veut entériner le principe de la modération sous 24 heures. Ainsi, le texte prévoit que les opérateurs "sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à la lutte contre les contenus publiés sur Internet et comportant une incitation à la haine ou une injure à raison de la race, de la religion, de l'ethnie, de sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap, de retirer ou rendre inaccessible dans un délai de 24 heures après notification tout contenu contrevenant manifestement aux cinquième et sixième alinéas de l'article 24, ainsi qu'aux troisième et quatrième aliénas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse".





Ces hébergeurs devront donc accuser réception sans délai de toute notification et informer le notifiant "des suites données". A noter que, dans le cadre du régime dérogatoire qui s'appliquait jusqu'à présent aux plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube, celles-ci étaient déjà tenues à une "modération a posteriori" : c'est-à-dire qu'ils devaient agir, par la modération, après le signalement et non de leur propre initiative. La limite imposée des 24 heures correspond à une consigne européenne, contenue dans une charte de bonne conduite ratifiée par de nombreuses plateformes. Mais celle-ci ne mettait en place aucune sanction effective.