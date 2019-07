Oise : il meurt brûlé sur son tracteur

Sur les trois premières semaines de juillet, la canicule a eu des effets ravageurs sur le secteur, puisque plus de 500 hectares sont d'ores et déjà partis en fumée. C'est trois plus que l'an passé. La préfecture de l'Oise a ainsi envoyé une alerte aux agriculteurs, leur demandant de se protéger davantage. Il leur est notamment demandé de prendre avec eux un extincteur de plus.