Oise : une sortie scolaire dans une caserne de pompiers annulée à cause du voile de deux accompagnatrices

JT 20H - Deux mères de famille voilées accompagnant une sortie scolaire n'ont pas pu entrer dans une caserne de pompiers à Creil lundi. L'accès leur a été refusé par un officier. Mais que s'est-il passé exactement ?

Une sortie scolaire, qui devait se faire lundi 14 octobre dans une caserne a été annulée à Creil dans l'Oise. Et pour cause, l'officier des pompiers a refusé l'accès à deux mères de famille voilées qui accompagnaient les élèves. L'une d'elles conteste la décision et a relayé sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Cet incident intervient alors qu'au sein même du gouvernement les avis divergent sur le port du voile.



