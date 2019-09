Olympiades des métiers 2019 : la médaille d'or pour Alexis Nué

Les Français ont particulièrement brillé lors des Olympiades des métiers 2019 en Russie. En tout, 27 médailles ont été raflées dont une en or. Celle-ci a été décrochée par Alexis Nué, un menuisier de 22 ans. Après des mois d'entraînement et près de 22 heures de compétition, le jeune homme a terminé premier devant 25 autres concurrents du monde entier. Une fierté pour sa famille et son premier parrain chez les Compagnons du devoir. Malgré son titre de champion du monde, Alexis reste modeste.



