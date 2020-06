"On est là pour protéger la population, et on se fait insulter" : à Lille, le désarroi d'une commissaire de police

Elle qualifie la situation "d'assez paradoxale". Et dans sa voix pointe un certain malaise. En marge d'un des nombreux cortèges qui ont défilé samedi dans toute la France contre les violences policières et en hommage à George Floyd, Lucille Klein, commissaire de police à Lille était - à l'image de nombreux de ses collègues - quelque peu désabusée : "On est vraiment au service de la population pour la protéger. Et là, on nous accuse, on se fait insulter", a-t-elle déploré au micro de TF1.

A Lille, comme à Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille, des milliers de personnes ont manifesté en réclamant "justice pour tous". Près de 25.000 manifestants dans l'ensemble de l'Hexagone se sont rassemblées en mémoire à George Floyd mais aussi pour dénoncer la violence de policiers ou le racisme. Une critique que cette commissaire estime difficile à entendre. "La police n’est pas raciste", assure Lucille Klein.