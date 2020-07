"On s'est sentis presque pestiférés" : des Mayennais indésirables à cause de la crise sanitaire

En recevant cet appel, Sébastien, habitant de Laval, en Mayenne, ne s’attendait pas à une telle issue : "J’étais à court d’arguments, il m’a pris de court quand il m’a appelé. Le sentiment, c’était qu’on était un peu désabusés. On s'est dit qu’on était presque pestiférés." Comme eux, les habitants de Laval se sentent de plus en plus indésirables, montrés du doigt.

"A partir du moment où vous dites : 'Je viens de Laval', et bien là : 'Il ne faut pas l’approcher !'. C’est comme la tuberculose" indique un riverain, quand une autre déclare : "Si on dit qu’on est Mayennais, il y a tout de suite un petit rictus." "Cela ne nous fait pas une bonne pub !" poursuit un Mayennais, au micro de TF1.

Mal perçus dans les autres régions où ils veulent passer des vacances, les Mayennais souffrent également d’une désertion des touristes, qui fuient le département. D’ordinaire, les terrasses du centre-ville de Laval sont pleines, mais aujourd’hui elles sont presque vides. Le coup est également très dur pour les hôteliers. "Aujourd’hui, on est à 50% du taux d’occupation par rapport à l’année dernière où on était à 90. C’est un peu plus difficile" déplore Stéphanie Bruneau, co-gérante du "Best Western", à Laval.