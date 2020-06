"On subit beaucoup de discriminations" : paroles de manifestants lors du rassemblement parisien

"On subit beaucoup de discriminations dans le monde, et aussi en France. Je suis là afin que les violences policières s’arrêtent", complète le jeune homme au micro de LCI. Plus de 20.000 personnes étaient attendus pour ce rassemblement parisien.

"C’est un peu choquant, au XXIe siècle, de devoir dire : ‘Stop à la violence !’ et ‘On veut de la justice !’", déplore une autre manifestante. "Il n’y a rien qui change et il serait temps de faire changer les choses (…) Si j’ai des enfants, j’aimerais bien qu’ils soient en sécurité", défend-t-elle, sous les sifflets de la foule visant les policiers et les militants identitaires qui avaient accroché une banderole hostile quelques instants plus tôt.