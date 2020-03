OnApplaudit : depuis leur balcon, l’hommage des Français aux soignants

Un nombre de cas de contaminations qui se multiplie tous les jours, et des hôpitaux déjà en tension qui s’attendent au pire : les soignants se trouvent en première ligne pour faire face au coronavirus, qui se propage rapidement sur le territoire. Pour manifester leur soutien à ces médecins, infirmiers, ambulanciers ou encore aide-soignants mobilisés jour et nuit, de nombreux Français confinés ont décidé de les applaudir depuis leurs balcons et fenêtres. Une initiative venue d’Italie et d’Espagne, où nos voisins confinés depuis plusieurs jours déjà rendent eux aussi hommage au personnel qui fait face à la crise.

Mardi 17 mars, jour 1 du confinement dans l’Hexagone, l’appel a couru sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #OnApplaudit. Il a notamment été relayé par un certain nombre de personnalités politiques, dont la députée La France Insoumise Clémentine Autain, ou l’eurodéputé Raphaël Glucksmann. "Dire notre reconnaissance, notre admiration et notre soutien à celles et ceux qui bravent le danger, la fatigue, le manque de moyens pour nous soigner", a écrit le second, tandis que la première a exhorté l’Etat à "dégager urgemment des moyens inédits pour notre système médical". Le maire de Poissy, dans les Yvelines, a pour sa part invité ses administrés à participer à ces applaudissements collectifs, pour faire preuve "de solidarité avec le personnel soignant".