Opération burkini à la piscine de Grenoble : comment fonctionne l'association Alliance Citoyenne, taxée de "militantisme islamiste" ?

Contactée par LCI ce mercredi, Taous Hammouti ne nie pas avoir publié ces messages. "Ils ont exhumé des impressions de ma page Facebook. Ils ont bien choisi parce qu'ils n'ont pas relayé un autre courrier, posté sur cette même page, où je condamnais les attentats à Charlie et tous les autres attentats, d'ailleurs. Je condamne toutes les formes de violences. Me traiter d'antisémite, mais ça ne va pas ? On me demande aujourd'hui de me justifier parce que je suis musulmane." A propos des caricatures en question, elle poursuit : "Sur Facebook, je partage des choses mais ce ne sont ni mes mots, ni mes propos, et je n'y adhère pas. Suite à cet épisode, j'ai été obligée de supprimer ma page Facebook, je me sentais menacée. J'ai d'ailleurs porté plainte contre X. Ils veulent détourner notre action, qui est simplement de revendiquer nos droits civiques en tant que femmes citoyennes françaises à part entière. C'est un combat pour la liberté de toutes les femmes."





Adrien Roux, directeur et fondateur de Alliance citoyenne, ne dit pas autre chose. Contacté par LCI, il nous explique que cette association a été créée en 2012, à Grenoble. Depuis, elle a fait des émules et des antennes sont nées à Aubervilliers, à Gennevilliers, à Villeurbanne et bientôt à Marseille, nous dit-il. Sur le fond, elle s'inspire du "community organizing", une forme d'action citoyenne née aux Etats-Unis. "Nous avons 500 adhérents à jour de cotisation, nous précise le fondateur, ce qui permet de financer trois community organizers à temps plein à Grenoble, dont moi. Le principe, c'est de rassembler des citoyens pour agir contre toutes les injustices. Nous sommes une sorte de syndicat tout-terrain agissant sur les services publics. Nous pouvons mener des actions auprès des CAF, des bailleurs sociaux, des crèches, des ludothèques... et des piscines, par exemple."