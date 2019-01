Opération "Pièces jaunes" : comment faire un don ?

Des tonnes de petite monnaie pour financer de grands projets : depuis sa création en 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac, récolte chaque année des centaines de milliers d’euros pour améliorer le quotidien des patients dans les services hospitaliers publics français. Comment faire pour apporter votre pièce à l’édifice ? On vous explique ici :





Il y a bien sûr les incontournables tirelires, disponibles dans tous les bureaux de Poste à partir de ce 9 janvier et jusqu’au 16 février 2019. Pendant cette période, les enfants, et chaque personne qui le souhaite sont encouragés à se mobiliser et à collecter des dons pour les enfants hospitalisés grâce aux 2,3 millions de tirelires disponibles partout en France.