Orage du 15 juin dans la Drôme : l'indemnisation tarde à venir quatre mois après

Le 15 juin 2019, un violent orage a frappé le département de la Drôme. Près de quatre mois après le drame, les victimes n'ont toujours pas reçu leur indemnisation.

Dans le département de la Drôme, le violent orage du 15 juin 2019 a ravagé près de 400 toitures. Presque quatre mois ont passé et la situation n'a toujours pas évolué à Châtillon-Saint-Jean. Pour cause, certaines assurances tardent à donner des réponses à leurs clients au sujet de leur indemnisation. A ce rythme-là, quelques habitants devront passer l'hiver sans isolation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.