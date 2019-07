Orange : l'avenir du PDG se joue ce mardi

La situation est tendue au sein du groupe Orange ce mardi matin. En effet, Stéphane Richard est mis en cause dans le procès Tapie et l'opérateur risque de se retrouver sans son PDG. Tout va effectivement se jouer en fonction de la décision du tribunal ce mardi. Par ailleurs, dans cette épreuve que traverse le groupe, Stéphane Richard est plutôt soutenu par ses salariés. L'Association de défense de l'épargne et de l'actionnariat salarié (ADEAS) et la CFE-CGC Orange ont pris la défense du PDG en publiant un communiqué. Que contient ce communiqué ? Quels sont les enjeux de cette affaire pour l'avenir d'Orange ? Que risque Stéphane Richard ?



