Oui au jogging, au yoga sous condition, non au foot en salle... retour très encadré pour les activités sportives

"Nous cherchons en permanence le bon équilibre", a expliqué d'emblée le Premier ministre. Un équilibre qui justifie, selon Edouard Philippe, le maintien d'un certain nombre de restrictions concernant le sport. La pratique des activités collectives et de contacts demeurera ainsi interdite, a ainsi détaillé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur précisant que "seule est autorisée la pratique individuelle en extérieur."

Les lieux de sports dans des espaces fermés garderont leurs portes closes, idem pour les piscines. "En tout état de cause, d'ici le mois de septembre, aucun événement regroupant plus de 5.000 personnes ne pourra être organisé", a ajouté Christophe Castaner, ce qui signifie que les championnats et compétitions, qui savaient déjà que leur été serait considérablement allégé, se dérouleront à huis-clos encore un certain temps. A l'approche des beaux jours, le ministre a par ailleurs précisé que les plages, lacs et bases nautiques peuvent être rouverts par les préfets, sur demande des maires "s'ils garantissent une distanciation physique".

Il y a une semaine jour pour jour, le ministère des Sports avait déjà tracé les contours des activités physiques autorisée à compter du 11 mai. Des "critères de distanciation spécifiques entre les personnes" devront ainsi être respectés, selon les activités. Notamment "une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activités du vélo et du jogging", ainsi qu'"une distance physique suffisante pour les activités en plein air type tennis, yoga, fitness par exemple", avait précisé le ministère dans un communiqué. Ainsi, pour le yoga ou le cross-fit en plein air, faudra-t-il prévoir "4 mètres carrés d'espace par personne".