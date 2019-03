Outrages sexistes : plus de 300 personnes verbalisées en six mois

C'est plus de 55 par mois. La nouvelle loi pénalisant les "outrages sexistes" a donné lieu à 332 amendes depuis son entrée en vigueur en août dernier, a annoncé ce mercredi Marlène Schiappa. La secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre femmes et les hommes a salué le travail "nouveau et important mené par les forces de l'ordre" pour "protéger les femmes et assurer leur liberté à circuler dans l'espace public en toute sécurité".





Pour rappel, la loi Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles, adoptée définitivement début août, a créé la contravention pour outrage sexiste, passible d'une amende immédiate de 90 euros minimum. La France a été ainsi "le premier pays au monde à pénaliser le harcèlement de rue par des amendes", a rappelé la secrétaire d'Etat.