Le 21 août 2019 marquera l'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Un événement qui dure plus de cinq mois et très attendu par les passionnés. Certains se sont déjà préparés depuis plusieurs jours. En effet, au-delà de la saison de chasse, le marais doit être entretenu pour attirer les gibiers. Quant à l'environnement, il doit rester sauvage mais façonné à l'avantage du chasseur. Des tâches qui peuvent s'avérer complexes à réaliser.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.