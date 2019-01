Oxfam : 26 milliardaires ont autant d'argent que la moitié la plus pauvre de la planète

Dans son dernier rapport annuel publié dimanche 20 janvier, Oxfam dénonce les inégalités dans le monde. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser. Les 26 plus grandes fortunes mondiales détiendraient désormais, autant de richesses que la moitié la plus démunie de l'humanité.



