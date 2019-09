Paiements en ligne : la sécurité renforcée

JT 20H - Une législation européenne impose actuellement des mesures pour éviter les fraudes quand nous faisons des achats sur Internet. Nous vous expliquons comment ce nouveau système va fonctionner.

En 2018, nous avons effectué 1,5 milliard de transactions sur Internet, avec nos cartes bancaires, et cela représente 90 milliards d'euros dépensés. Mais ces opérations ont aussi généré plus d'un milliard d'euros de fraude. Pour mieux protéger les consommateurs, une législation européenne va ainsi renforcer la sécurité des paiements en ligne.



