Palmarès des villes où prendre sa retraite

Le Figaro publie ce 12 mars 2019 son palmarès des villes les plus attrayantes pour les retraités. Parmi les 50 villes passées au crible, Arcachon arrive en tête, viennent ensuite Andernos-les-Bains, Cannes, Arles et Vannes. La météo, le cadre de vie, le loisir, la santé, les services..., autant de critères entrent en jeu pour passer une retraite paisible. De nombreux séniors ont choisi Arcachon, une station balnéaire emblématique du sud-ouest qui ne manque pas d'ensoleillement.



