Peste noire et coronavirus, "les similitudes sont remarquables" pour l'historien Joël Blanchard

Quelles étaient les réactions face à ce cataclysme ? Et comment imaginait-on, à l'époque, le monde d'après ?

La lecture des chroniques nous montre qu’on pensait que la peste accoucherait d'un monde encore bien pire. Les visions d'avenir étaient très sombres. La représentation des quatre cavaliers de l’Apocalypse – la famine, les animaux, la guerre et la peste – était très forte à cette époque. Pour citer quelques exemples, les chroniqueurs considéraient que les concentrations des héritages entre quelques mains augmenteraient la cupidité. Les prix des denrées ont doublé et la baisse démographique a été marquée par un profond déséquilibre social et économique. Il y a eu beaucoup de délations et de crimes, les uns accusaient les autres d'avoir apporté la maladie. Un climat qui entraîna un sentiment de déclin profond du monde.

Aujourd’hui les choses vous semblent-elles différentes pour l'après coronavirus ?

Je suis étonné de relever des réactions similaires. Comme au temps de la peste noire, nous vivons une remise en cause du monde tel que nous l'avons toujours connu. Un processus déjà entamé il y a quelques années avec la prise de conscience du changement climatique et les dégradations de l’environnement considérées comme irréversibles. Au Moyen Age, les pandémies successives étaient pour certains le résultat d’un mauvais comportement de l’humanité. Il fallait se repentir. Aujourd’hui les similitudes sont remarquables, nous pouvons entendre ici ou là que la Terre est trop peuplée, trop polluée et que nous payons les excès de la mondialisation.

Mais contrairement au Moyen Age, nous imaginons aussi un monde d'après avec plus de solidarité, une consommation plus raisonnée et moins mondialisée. Beaucoup espèrent que l'après coronavirus sera meilleur. Aux XIVe et XVe siècles, on ignorait tout des origines de la peste et de sa transmission. Une impuissance face à l’hécatombe qui est aujourd'hui bien différente grâce aux connaissances scientifiques.