Vacances d'été : où peut-on aller (ou pas) dans le monde cet été ?

Depuis le 18 juillet, les voyageurs âgés de plus de 11 ans qui souhaitent se rendre dans un territoire ultramarin devront justifier d'un test Covid-19 négatif réalisé dans les 72 heures avant l'embarquement. Il devront également présenter une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils n'ont pas de symptômes suspects. Les passagers qui se rendent en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus est active, devront en plus justifier d'un motif impérieux de déplacement. Idem pour les voyageurs qui se rendent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.