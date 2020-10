Pape Byram, élève de Samuel Paty : "On n'est plus en sécurité parce qu'on dit quelque chose ?"

Pape Byram, jeune garçon de sixième, est l'un d'entre eux. Interrogé par plusieurs médias dont LCI, il exprime sa tristesse après la disparition de son professeur. "Il rigolait, il avait une attention pour ses élèves". Une tristesse face à ce qu'il considère comme un recul de la liberté d'expression, après que son enseignant a payé de sa vie. "Je suis triste car je me dis qu'on ne peut plus parler, confie t-il à LCI. De là à juste montrer une caricature, et à proposer, en plus, aux élèves de sortir. Il aurait très bien pu mettre l'image, comme ça, rien ne l'obligeait à dire aux autres de sortir."

Alors que les vacances viennent de commencer, Pape Byram s'inquiète de la rentrée prochaine, le 2 novembre. "Ça veut dire que maintenant, on est plus en sécurité juste parce qu'on dit quelque chose ? Moi, j'ai très peur, pour la rentrée. Je ne me sens plus en sécurité. J'ai l'impression qu'on peut se faire tuer comme ça." Pour les semaines à venir, le pré-adolescent appelle malgré tout à "ne pas lâcher", donc continuer à commenter, débattre autour des caricatures. Sous peine que les terroristes remportent la bataille dans les esprits. "Il ne faut pas leur donner ça. Ils ne méritent pas ça. Il faut continuer à apprendre, sinon ils vont gagner. Il ne faut pas lâcher. On a le droit de parler. On a le droit".