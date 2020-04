Pâques : la bénédiction "Urbi et orbi" du pape François derrière des portes closes

Dans la tradition chrétienne, il s'agit du moment le plus important : celui qui célèbre, la résurrection du Christ. Et d'ordinaire, c'est sur une place Saint-Pierre noire de monde, devant 70.000 fidèles, que le pape François donne sa bénédiction "Urbi et Orbi". Mais cette fois, pandémie oblige, le Pape François respectera le strict confinement ordonné en Italie et à la Cité du Vatican, en restant dans la basilique Saint-Pierre entouré d'un minuscule groupe de célébrants, les fidèles pouvant le suivre sur Mondiovision ou sur internet.

Cette année, lors de la Vigile pascale, le Pape a assuré : "tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant monter du cœur des paroles d’encouragement. Mais, avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer", a-t-il noté. Or "nous pouvons et nous devons espérer", malgré des "jours tristes". "L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot", a souligné le pape dans une homélie prononcée samedi soir dans la basilique, à la veille de Pâques, en soulignant que cette fête constitue "une annonce d'espérance".