Paris : accusé de racisme, un restaurant retire de sa carte la salade "tching tchong"

RACISME - Le nom de la salade servie dans l'un des restaurants du pâtissier Christophe Adam à Paris ne passe pas. Et pour cause, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait commander la salade "Tching Tchong" dans le restaurant "Le dépôt légal". Après avoir été interpellé sur Internet, le chef a retiré ces mots de la carte et présenté ses excuses.