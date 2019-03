Paris : les urgentistes de l'hôpital Saint-Antoine en grève illimitée

Une grève pour dénoncer notamment les agressions dont certains personnels ont fait l'objet. Dans une pétition mise en ligne, le personnel dénonce l'agression dont ont été victimes deux infirmières et une aide-soignante. "Le 13 Janvier 2019, deux infirmières et une aide-soignante ont été agressées verbalement et physiquement par un patient. Cette agression a entraîné une ITT de 4 jours pour coups et blessures", peut-on lire.