Grève dans les hôpitaux parisiens : "Il y a des jours où on travaille à la chaîne et où ça en devient dangereux pour les malades"

C'est, entre autres, la conséquence d'une série d'agressions sur le personnel. Alors que plusieurs services d'urgences de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris étaient toujours en grève illimitée jeudi, une grève générale de 24 heures a démarré ce vendredi. "L'ensemble du personnel" de l'institution francilienne est appelé à suivre le mouvement entamé mi-mars aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, et rejoint par une dizaine d'établissements selon des représentants de SUD et de la CGT, sans pour autant perturber la continuité des soins, les personnels pouvant être assignés. Fait inédit depuis la réforme du temps de travail en 2015, l'ensemble des principaux syndicats de l'AP-HP (CGT, SUD, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa), auquel s'est joint le SMPS (manageurs publics de santé) ont déposé un préavis de jeudi à 21H00 à samedi à 07H00.





Conditions d'exercice dégradées, impossibilité de faire "son travail correctement", patients qui attendent des heures sur des brancards, agressions à répétition... Les soignants en ont "ras-le-bol", a résumé pour l'AFP l'urgentiste et syndicaliste CGT Christophe Prudhomme.





"On répète les mêmes choses depuis 20 ans, aucune mesure n'a été prise", s'indigne celui qui aimerait voir "la mayonnaise monter" au niveau national. "On a eu une augmentation de 3% du passage dans les urgences annuellement à peu près, il y a des jours où on travaille à la chaîne et où ça en devient dangereux pour les malades", témoigne pour sa part Diane Abreu, infirmière à l'hôpital Saint-Antoine.