Paris bientôt en alerte maximale ? Les restaurateurs suspendus aux décisions du gouvernement

Les restaurateurs parisiens se seront battus jusqu'au bout pour empêcher de nouveau la fermeture de leurs établissements. Après avoir exprimé leur colère dans les rues de la capitale, ils ont rédigé en quelques jours une longue proposition de règles sanitaires, en espérant que cela leur permettrait de passer entre les mailles du filet de restrictions imposées par Olivier Véran. Le ministre de la Santé, dans son point presse du jeudi 1er octobre, avait accordé un "sursis" aux professionnels du secteur, en disant vouloir attendre une consolidation des chiffres de progression de l'épidémie de Covid-19 avant de placer Paris et sa petite couronne en "alerte maximale". Il déclarera ce dimanche soir si les indicateurs nécessitent de fermer les restaurants, cafés et bars.

Si les tenanciers de bars et les restaurateurs ont appelé de la même façon le gouvernement à ne pas couler leur économie, leurs destins pourraient être différents ce soir. Les hôtels, cafés et restaurants ont publié un communiqué le 1er octobre en disant "s'unir pour éviter le pire" . Ils espèrent pouvoir rester ouverts en renforçant encore leur protocole sanitaire, avec une série de nouvelles règles inspirées de l'étranger qu'ils s'engagent à respecter. Parmi elles, la prise de température des clients à l'entrée, le recueil de leurs coordonnées et la limitation des groupes de convives à huit contre dix actuellement. Ces mesures pourraient faire la différence et mener à la seule fermeture des bars, déjà contraints depuis une semaine de baisser le rideau à 22h dans la capitale.

Invitée du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro, la maire de Paris Anne Hidalgo confirme que la décision "n’est pas actée car il y a encore du travail, de la discussion". Si elle affirme qu'il ne faut pas avoir de doutes sur le fait que la situation est "très grave", elle appelle à avoir une "méthode" sur la durée. "Si l'on veut être efficace, il faut se projeter dans une situation de 12 à 18 mois dans laquelle il y aura des hauts et des bas", explique l'édile. "On ne peut pas être dans un stop and go permanent de nos activités."

En attendant l'annonce du gouvernement, Anne Hidalgo pense qu'il est possible de mettre en place "des mesures sanitaires renforcées". Elle se dit ainsi "favorable à l'espacement des tables" à l'intérieur des bars et restaurants, à l'interdiction des "déplacements à l'intérieur des restaurants, en payant son addition à table", etc., afin d'éviter leur fermeture.