Paris : 210.000 foyers touchés par une coupure d'électricité d'ampleur

Dans la capitale, les secteurs de Jourdain et Gambetta, dans les XIXe et XXe arrondissements, étaient ainsi touchés par cet incident, avec des commerces plongés dans le noir complet.

Suite à cet incident 210.000 foyers (clients de Enedis) sur plusieurs arrondissements de l'est - 11e, 12e, 13e, 19e et 20e arrondissement - et des communes de l'est parisien - Montreuil et les LIlas- ont été privés un moment d'électricité. Selon RTE, tous les foyers avaient du nouveau du courant, avec un rétablissement avant 10h45.