Paris : désormais, circuler sur les trottoirs en trottinette vous coûtera 135 euros

Les trottinettes circulant sur les trottoirs parisiens et déposées n'importe où et n'importe comment, c'est terminé ! A priori, depuis le mercredi 3 avril, vous n'aurez plus à pester contre les incivilités de certains utilisateurs. Le Conseil de Paris vient en effet de voter plusieurs mesures destinées à renforcer la régulation des trottinettes électriques en libre-service et leur utilisation.





Les neuf opérateurs qui proposent actuellement la location de trottinettes électriques dans la capitale devront, d'ici fin mai, signer une "charte de bonnes pratiques", annonce également la mairie de Paris qui entend ainsi limiter l'expansion du nombre de trottinettes en circulation dans la capitale, actuellement estimé à 15.000, et qui pourrait croître à 40.000 d'ici la fin de l'année.