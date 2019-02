"Paris englouti", "L'Europe à Lille"... à quoi s'attendre pour "l'acte 16" des Gilets jaunes ?

Comme chaque samedi depuis le 17 novembre, Paris s'annonce comme le point central de la contestation pour cet "acte 16". Sur Facebook, plusieurs événements ont notamment été créés, invitant à se rassembler une nouvelle fois sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile.





Intitulées "Gilets jaunes acte 16 : Insurrection" et "Acte 16 On Engloutie Paris" (sic), les pages de deux de ces événements rassemblent à elles seules près de 6.500 personnes intéressées, tandis que les organiseurs annoncent leur intention de "bloquer la place de l'Etoile le plus longtemps possible" et avertissent : "MANIF NON DÉCLARÉE!!! FINI LE PACIFISME!!!". Un troisième événement - "Acte 16 : Gilets Jaunes Unis : On Lâche Rien" réunissait quant à lui ce jeudi déjà près de 2.000 personnes intéressées, leur donnant également rendez-vous autour de l'Arc de Triomphe.