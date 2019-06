Paris : l'inauguration de la place de Jérusalem vire à la polémique

Dans son communiqué diffusé jeudi, la mairie de Paris a tenté de calmer le jeu, précisant que la place sera inaugurée "en présence notamment de représentants du judaïsme, du christianisme et de l’islam, Jérusalem s’étant construite au fil des siècles par le dialogue et la rencontre entre ces différentes religions." Pas sûr que cela suffise à calmer les esprits : plusieurs associations et collectifs ont appelé à manifester en marge de l’événement, dimanche après-midi.