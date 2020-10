L'Université Panthéon-Sorbonne condamne les propos d'un professeur qui a associé homosexualité et zoophilie

De son côté, l'UNEF assure que "les propos transphobes et homophobes d’un prof d’université sont intolérables. Nous allons tout faire pour que des mesures soient prises contre lui", détaille le communiqué du syndicat étudiant. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Pothier salue; lui, la condamnation de ces propos par l'Université : "La haine anti-LGBT n’a pas sa place à la Sorbonne", dit-il.

Dans un communiqué, l'université de Paris 1, dans laquelle il officie, et son administrateur provisoire, Thomas Clay, "tiennent à réagir aux propos tenus le 29 septembre 2020 par l'un des enseignants de l'établissement. [Ils] condamnent les propos tenus hier en cours par l’un de ses enseignants titulaires", peut-on lire.

Dans son cours, Aram Mardirossian, affirme qu'"à titre personnel", il est "fondamentalement contre le mariage pour tous" et reconnait que d'autres peuvent ne partager son avis. Puis de dérouler son exposé. Selon lui, le mariage pour tous est fondé sur la discrimination. Et c'est là, que ses propos ont beaucoup choqué : "Demain, après-demain, dans dix ans, vingt ans, trente ans, (...) Il va y avoir forcément quelqu’un un jour qui va aller devant un tribunal et dire: 'voilà, je suis discriminé, j’ai une jument, je l’adore, je ne peux pas l’épouser, c’est un scandale, c’est une discrimination'".

Dans un autre extrait, le professeur évoque un arrêt de la Cour de Cassation qui affirmait qu'une femme transgenre ne pouvait pas devenir la mère de sa fille. "C’est un homme qui a engrossé sa femme, enfin qui a eu un enfant avec sa femme, et entre-temps il a changé de sexe. Il a voulu se faire reconnaître comme mère, enfin bref un truc complètement délirant, j’ai oublié l’espèce tellement, elle m’a laissé perplexe. Tout ça pour dire que des portes sont ouvertes, et qu'il n'y a plus de limites", a-t-il lancé à ses élèves.