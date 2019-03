La tour Eiffel fête ses 130 ans ce 31 mars

La Dame de Fer a été inaugurée à Paris le 31 mars 1889. Avant de trôner majestueusement au cœur de la capitale, l'édifice comptait de nombreux détracteurs. Conçu par Gustave Eiffel dans le cadre de l'"Exposition universelle de 1889", elle n'était prévue que pour 20 ans d'existence. Or, 130 ans après, la tour se dresse encore fièrement en devenant le symbole de Paris. Une comédie musicale retraçant l'histoire de la tour Eiffel a été montée par Marc Deren et se tient au théâtre des Mathurins.



