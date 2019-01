Paris : le gymnase Jean Bouin accueille 150 migrants, des habitants du 16ème s'insurgent

En tête de la fronde contre cette utilisation du gymnase, la maire (LR) du 16ème, Danièle Giazzi estime que son arrondissement n'a "à recevoir de leçon d'humanité, de solidarité, de personne" et s'en prend à Anne Hidalgo : "C'est dommage que tout le monde soit dupe de cette espèce de manip électoraliste de Madame Hidalgo", a-t-elle déclaré à BFM. Elle reproche à la Maire de Paris de "ne connaître que le 16ème", faisant référence à la réquisition de la caserne Exelmans et de l'hôtel Mezzara pour loger des sans-abris et des migrants en 2016 et 2017. Deux dispositifs d'aide qui avaient déjà fait polémique à l'époque.





Le député LR Claude Goasguen, qui était maire du 16ème jusqu'en 2017, a jugé de "inacceptable et arbitraire" la décision de réquisition du gymnase. Dans un communiqué, il a déclaré "Il ne s’agit pas pour nous de renoncer à une quelconque solidarité à l’égard de ceux qui sont dans la difficulté mais nous devons refuser que les scolaires et les parents d’élèves soient les victimes d’une mauvaise politique." Un avis partagé par Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France et inspecteur général jeunesse et sports.