Paris : les trottinettes interdites de stationnement sur les trottoirs, leur vitesse possiblement bridée

Les trottinettes seront aussi "interdites dans tous les parcs et jardins" de Paris, et "le port du casque" sera recommandé, a ajouté Anne Hidalgo qui souhaite que l'ensemble des mesures annoncées soient en vigueur "dès début juillet". Apparues il y a un an dans les rues de la capitale, les trottinettes électriques en libre-service - évaluées à plus de 20.000 - sont devenues un véritable casse-tête pour la mairie de Paris, faute de réglementation.