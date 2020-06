Paris : plusieurs manifestations prévues ce samedi

Des rassemblements sont aussi prévus dans plusieurs villes (Marseille, Lyon, Rennes, Lille, Toulouse, Grenoble, Strasbourg, Nantes...). A Paris, quelques milliers de personnes manifestaient pour cette régularisation. Partis en début d'après-midi de la place de la Nation pour rallier la place Stalingrad dans l'est de la capitale à l'appel de plusieurs collectifs et de la Marche des solidarités, de nombreux manifestants arboraient une pancarte jaune avec le dessin d'un homme poing levé.

Plusieurs rassemblements, en faveur de la régularisation des sans-papiers ou contre les violences policières, sont prévus ce samedi à Paris. Le principal appel a été lancé au niveau national pour la régularisation des sans-papiers et émane de plusieurs collectifs et de la Marche des solidarités.

La PP a autorisé aussi pour les mêmes raisons une manifestation de "Parisiens, banlieusards et résistants de partout" ayant pour objet de protester contre "les réformes allant à l'encontre de leurs revendications, la précarité, la baisse du pouvoir d'achat et pour l'obtention de leurs revendications du peuple pour le peuple".

La préfecture de police a néanmoins indiqué avoir interdit en raison de "risques de trouble à l'ordre public" un rassemblement à l'appel de la communauté tchétchène, samedi après-midi place de la Bastille et place du Palais Royal, après les récents incidents à Dijon. Entre le 12 et le 15 juin, des affrontements violents ont opposé des membres de la communauté tchétchène aux habitants d'un quartier de la ville.

La préfecture de police a également interdit un rassemblement, non-déclaré et "susceptible de générer des troubles à l'ordre public et d'entraîner des atteintes aux biens et aux personnes", prévu à 15H00 place de la Concorde à proximité de l'ambassade des Etats-Unis. Cette mobilisation est lancée par la Ligue de défense noire africaine, notamment "contre la négrophobie" et en mémoire de George Floyd, mort aux mains de la police aux Etats-Unis.