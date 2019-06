Le Pass Navigo Easy remplace le ticket de métro à partir de ce mercredi : comment ça marche ?

Usagers parisiens, préparez-vous à dire adieu au ticket de métro. A partir de mercredi 12 juin, il vous sera systématiquement proposé le pass Navigo Easy au profit de la traditionnelle coupure. Une carte similaire au pass Navigo mensuel et annuel, rechargeable, qui permet de stocker des tickets à l'unité, en carnet, ou un forfait à la journée comme il en existe par exemple déjà outre-Manche, à Londres, où est commercialisée sa grande sœur, la Oyster card. L'abandon du carnet de tickets est prévu mi-2020 et sera suivi de la disparition du ticket unique à l'horizon 2021.





Cette carte "sans contact" bleue et blanche est destinée aux usagers occasionnels et aux touristes séjournant dans la capitale et la région Île-de-France. "C'est fini, les tickets qui se démagnétisent dans votre poche. C'est fini ces dizaines d'euros perdus avec des tickets d'un autre siècle. Aujourd'hui le carnet de tickets s'appelle Navigo Easy", a déclaré Valérie Pécresse en inaugurant ce titre de transport sur les bornes de la station Trinité-d'Estienne d'Orves à Paris. La Navigo Easy sera aussi utilisable pour vous rendre aux aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.