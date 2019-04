Paris : un rapport préconise de limiter la vitesse à 50km/h sur le périphérique

Cette mesure est la plus marquante de ce rapport, qui doit être présenté le 21 mai à Anne Hidalgo, et que Le Parisien a pu se procurer. L'idée générale est de changer cette "autoroute" située à 5 kilomètre du centre de Paris en boulevard urbain. Cette baisse de la limitation devrait, selon les auteurs du rapport, permettre "d'améliorer la fluidité du trafic". Le document suggère également de réduire la vitesse sur les autoroutes et voies rapides qui ceinturent Paris. "Souvent congestionnés, l’A86, les tronçons de l’A1, l’A103, l’A4, l’A6, l’A13, l’A14 doivent passer à 70 km/h", peut-on lire dans ce texte.