Paris : un salon destiné aux seniors

Les personnes âgées prennent de plus en plus de place dans la société. Un salon qui leur est destiné a débuté ce 3 avril 2019 à la Porte de Versailles à Paris. Des stands leur proposent des astuces et des aides pour faciliter leur vie au quotidien. Les questions de retraite ont eu un grand succès auprès des seniors. Un débat sur la difficulté qu'ils rencontrent à chaque fin de mois a également été lancé. Prévoyants, certains sont venus se renseigner sur leurs droits. L'espace "voyage" a également été visité massivement.



