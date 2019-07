Paris : une banque annonce le retrait d'un dispositif anti-SDF après une polémique sur les réseaux sociaux

Interrogée par Cnews, l'agence a tenté de se justifier : "La mesure a été prise afin de répondre aux normes de sécurité de la banque (...) De plus, l'endroit n'est absolument pas adapté pour une personne sans-abri. Ce n'est pas un domaine public. Nous sommes intervenus auprès de la préfecture, des associations et des pouvoirs publics afin qu'il soit accompagné et pris en charge".





Quelques heures plus tard la banque a finalement fait marche arrière, reconnaissant que "la forme n'était pas habile". Et d' annoncer que "le dispositif sera totalement retiré dès que possible".