Paris, une ville chargée d'histoires

À Paris, tous les passages sont très typiques à la capitale. On en compte une vingtaine dans le quartier de l'Opéra, de la Bourse et du Sentier. Le passage des Panoramas est l'un des plus anciens sur le grand boulevard. Le bijoutier Laurent Messmer nous raconte l'histoire des quelques passages parisiens.



