Parité homme-femme : une PME modèle

L'État a décidé de contraindre les entreprises comptant plus de 1 000 salariés à déclarer les salaires de leurs collaboratrices. En terme d'égalité homme-femme, certaines sociétés ont déjà fait plus. Illustration dans la Maine-et-Loire, chez Anjou Électronique. Dans cette PME, plus de six employés sur dix sont des femmes.



