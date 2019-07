Particules fines dans le métro parisien : Alexandre Dumas, cette station où l’on "nettoie" l’air pollué

Si le dispositif est intéressant sur le papier, il faut maintenant le tester. C’est à la station Alexandre Dumas que deux boîtiers ont été installées. Un choix justifié par le fait qu’elle est "représentative du réseau ferroviaire, sans travaux et avec un seul accès", nous précise Sophie Mazoué. Et pourquoi prélever sur le quai et non directement "à la source", à savoir les rails ? Là encore, celle qui a un doctorat en physique des aérosols nous répond y "avoir pensé", avant de juger que cela était moins pertinent car la RATP "améliore les rames au fur et à mesure en installant un freinage électrique".





Les usagers de cette station peuvent donc d’ores et déjà profiter de cette expérimentation lancée le 3 juin et qui va s'étaler sur six mois. Une durée "nécessaire", pour tester différentes configurations possibles d’installation afin d’observer l’endroit où elle est la plus efficace. Après un mois de test, quel est le verdict auprès des usagers ? Kelly, a surtout remarqué un changement d’odeur. A 23 ans, elle attend chaque jour son métro et a "observé que ça ne sentait pas pareil". "Je ne sais pas si je suis influencée par la présence du boîtier mais oui, j'ai remarqué quelque-chose", nous confie-t-elle. Elvire, qui "cherchait juste du vent", admet elle aussi avoir noté quelque chose. "On sent que ça se renouvelle", nous dit-elle en moulinant des bras devant la sortie d’air rafraîchissante.