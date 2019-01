Pas d'emballages mais des bocaux et des sacs : et si on achetait en vrac ?

Chaque semaine dans sa camionnette, Lauriane arpente 200 kilomètres environ pour asseoir la notoriété de la vente en vrac. Cette épicière itinérante vend plus de 300 produits, et ce, sans emballages. Ses clients s'amènent avec leurs boites et bocaux pour acheter "sur-mesure". L'avantage de ce type de commerce est multiple si on ne cite que le prix "bon marché" et la démarche écolo.