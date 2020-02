Grève dans les stations de ski samedi : "Il y aura beaucoup de gêne, c’est certain !"

Qu’avez-vous prévu pendant cette grève ?

L’idée n’est pas de bloquer, mais il y a un bon nombre de salariés qui ne seront pas sur le terrain. Il y a donc beaucoup de choses qui ne tourneront pas, notamment les remontées mécaniques. Le début de la mobilisation est fixé à samedi matin à partir de 8h30. C’est une grève reconductible, les préavis qui ont été posés sont à durée illimitée.

Les vacanciers pourront-ils skier normalement ?

Non, pas normalement, il y aura beaucoup de gêne, c’est certain. Mais il n’y aura pas d’empêchement, ils pourront monter. Le fait qu’il y ait moins de remontées et moins de pisteurs entraînera une réduction du domaine. Tout ce qui touche à la sécurisation du domaine skiable et au fonctionnement des installations sera fortement perturbés, c’est évident. Il n’y aura pas de blocage, mais le domaine skiable sera réduit.