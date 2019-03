Pas-de-Calais : des fermiers servent de point relais pour les colis

A Loos-en-Gohelle, les agriculteurs et les fermiers ne chôment pas. Une centaine d'entre eux ont été séduits par l'idée de devenir un point relais pour les colis à l'exemple de Thomas, producteur de pommes de terre. Les clients peuvent récupérer leurs machines à laver, leurs réfrigérateurs ou encore leurs télévisions dans sa ferme. Une occasion également pour lui de vendre ses produits.



