Pas-de-Calais : des propriétaires s'inquiètent du délabrement de leur propriété

Les propriétaires de maisons situées sur la commune de Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, assistent, impuissants, au délabrement de leurs propriétés. D'importantes fissurations apparaissent sur les murs et les carreaux au sol se cassent. Près de 130 maisons en sont touchées. Ces brèches pourraient être causées par une carrière d'exploitation de sable non loin des habitations.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.