Pas-de-Calais : étouffé par les charges, un couple de commerçants pose nu sur une affiche

"Baisser son pantalon pour ne pas baisser son rideau", tel est le slogan que le couple Malet de la commune d'Outreau, dans le Pas-de-Calais, a choisi d'inscrire sur une affiche grand format. Dessus, ils posent nu pour alerter l'opinion sur les conditions de travail des petits commerçants et surtout sur les charges qui les étouffent. Taxés à 45% sur leur résultat, les cafetiers sont soutenus par leurs clients dans ce combat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.